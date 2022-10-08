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Военные продолжают движение. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

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Киев, Суббота 08 октября 2022 21:35
Военные продолжают движение. Зеленский рассказал о ситуации на фронте Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 8 октября, продолжилось движение украинских военных на юге и востоке страны. При этом возле Бахмута наши защитники держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге нашего государства", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские военные продолжают сохранять позиции в Донецкой области и, в частности, на Бахмутском направлении. Сейчас там проходят очень жесткие бои.

"Хочу сегодня снова отметить наших воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины", - добавил президент.

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что 8 октября, украинские военные отбили атаки российских оккупантов, которые пытались наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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