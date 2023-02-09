UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові показали перший знищений російський "Термінатор" в Україні (відео)

Ілюстративне фото: військові показали перший знищений російський Термінатор в Україні (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вперше знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна на десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у ДШВ, російський "Термінатор" знищили воїни 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

"До речі, це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні. Така доля чекає на все, що приходить на нашу землю і хоче знищити нашу незалежність", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, першим про знищення БМПТ "Термінатор" розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він нагадав, що російські пропагандисти раніше розповідали про "невразливість цієї техніки".

Також ми писали, що ЗСУ за дві доби знищили 25 російських танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійськова технікаВійна Росії проти України