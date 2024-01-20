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Військові показали один з найбільших ворожих штурмів Авдіївки: вражаючі кадри

Авдіївка, Субота 20 січня 2024 23:01
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Військові показали один з найбільших ворожих штурмів Авдіївки: вражаючі кадри Фото: найбільший штурм Авдіївки за останні чотири місяці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України показали, як виглядав один з найбільших штурмів минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони", - наголосили військові.

В ЗСУ пояснили, що під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої у 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

На відео, за даними військових, один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.

"Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри", - наголосили в бригаді.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, з початку жовтня російські солдати намагаються оточити місто та окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але розвідник не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Авдіївка Війна Росії проти України
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