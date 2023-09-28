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Військові отримали від "Метінвесту" дронів на 4 млн гривень

Фото: військові отримали від "Метінвесту" дронів на 4 млн гривень (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Рота вогневої підтримки військової частини А3719 отримала 230 FPV-дронів, 5 коптерів DJI Mavic 3Т, а також 3 дрони-розвідники Sirko загальною вартістю 4 млн грн. Її передала бійцям компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Група Метінвест системно допомагає "повітряними очима" захисникам України. Це зробило компанію одним із найбільших серед приватного бізнесу постачальників безпілотників в армію. Проте ми не женемося за подібним статусом. Наша головна мета - бути опорою України та зробити все задля найшвидшої перемоги", - розповів керівник проєктного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку ЗСУ 2 млрд грн

Загалом від початку повномасштабної війни в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Метінвест спрямував на підтримку війська 2 млрд грн.

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