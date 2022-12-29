ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові отримали 1000 фільтрів для води від "Фундації Течія"

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 15:25
Військові отримали 1000 фільтрів для води від "Фундації Течія" Фото: військові отримали 1000 фільтрів для води від "Фундації Течія" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Військові отримали 1000 фільтрів для води від "Фундації Течія". Ще 400 фільтрів передали у звільнені регіони. Вартість покупки - 900 тис грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Зазначається, що з їх допомогою українські військові та жителі деокупованих територій забезпечать себе питною водою.

Тисячу фільтрів американської компанії Sawyer розподілили між підрозділами кількох бригад ЗСУ та ССО.

Фільтр затримує частинки розміром до 0,1 мікрона і, за словами виробника, може відфільтрувати понад 300 тисяч літрів води завдяки його системі зворотного промивання. При цьому фільтр важить лише 57 грамів, тому військові зможуть завжди мати його з собою. А його значний ресурс дозволить покривати потреби підрозділу.

"Питна вода - одна з найбільших гуманітарних потреб на передовій, адже рідко вдається носити з собою запаси води. Особливо розвідникам, які можуть працювати в тилу ворога. Ці компактні фільтри допоможуть отримати питну воду будь-де, втамувати спрагу і мінімізувати загрозу для здоровʼя. Вони зарекомендували себе в умовах екстремального туризму та після природних катастроф, тож мають стати корисними в умовах війни", - пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор фундації.

Нагадаємо, раніше ”Фундація Течія” передала підрозділам ЗСУ 30 авто, 7 дронів та 800 рятувальних жилетів. Загалом сума допомоги Силам оборони України від фундації перевищила $21,5 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. З міркувань безпеки та через військову таємницю деталі цих закупівель не розголошуються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога
NEWS
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
ЗСУ просунулися на 2,5 км в напрямку Кремінної за тиждень, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН