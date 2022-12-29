ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные получили 1000 фильтров для воды от "Фундации Течия"

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 15:25
Военные получили 1000 фильтров для воды от "Фундации Течия" Фото: военные получили 1000 фильтров для воды от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военные получили 1000 фильтров для воды от "Фундации Течия". Еще 400 фильтров передали в освобождённые регионы. Стоимость покупки - 900 тыс грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

С их помощью украинские военные и жители деоккупированных территорий обеспечат себя питьевой водой.

Тысячу фильтров американской компании Sawyer распределили между подразделениями нескольких бригад ВСУ и ССО.

Фильтр задерживает частицы размером до 0,1 микрона и, по словам производителя, может отфильтровать более 300 тысяч литров воды благодаря его системе обратной промывки. При этом фильтр весит всего 57 граммов, поэтому военные смогут всегда брать его с собой. А существенный ресурс позволит покрывать потребности подразделения.

”Питьевая вода - одна из самых больших гуманитарных потребностей на передовой, ведь редко удается носить с собой запасы воды. Особенно разведчикам, которые могут работать в тылу врага. Эти компактные фильтры помогут получить питьевую воду в любом месте, утолить жажду и минимизировать угрозу для здоровья. Они зарекомендовали себя в условиях экстремального туризма и после природных катастроф, поэтому должны стать полезными в условиях войны", - объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор фундации.

Напомним, ранее ”Фундация Течия” передал подразделениям ВСУ 30 авто, 7 дронов и 800 спасательных жилетов. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от фонда превысила $21,5 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи на почти $40 млн. Из соображений безопасности и из-за военной тайны детали этих закупок не разглашаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН