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Військові ліквідували ворожу міну на узбережжі Чорного моря

Приморське, Вівторок 05 грудня 2023 00:20
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Військові ліквідували ворожу міну на узбережжі Чорного моря Фото: військові знешкодили міну, яку винесло штормом із Чорного моря (скрін з відео)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області українські військові ліквідували ворожу міну, яку шторм виніс на узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Інцидент стався біля села Приморське Вилківської міської громади в Одеській області. Через шторм на морі на узбережжя винесло якірну міну.

Професійними діями підрозділу протимінної боротьби небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

В Оперативному командуванні нагадали, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та поінформувати відповідні служби.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України знешкодили понад 459 тисяч вибухонебезпечних предметів.

У вересні Швейцарія затвердила пакет обсягом 110 млн доларів на розмінування України. Кошти надійдуть у період з 2024 по 2027 рік.

Також пакет обсягом 18,5 млн доларів для розмінування України оголосила Норвегія.

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