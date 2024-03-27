Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" - все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти", - сказав він.

За словами експерта, "Циркон" летить "не туди, куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована". Кульчицький додав, що українська протиповітряна оборона здатна збивати такі ракети. Як він зазначив, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою ППО Patriot.

Аналітик зазначив, що бойова частина "Циркону" містить близько 40 кг вибухівки, поки невідомо, що це за речовина. Але бойова частина менша, ніж у ракет X-101 та X-22.