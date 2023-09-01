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Військове ПДФО допомагає містам забезпечувати їхні соціальні функції, - експерти

П'ятниця 01 вересня 2023 18:43
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Військове ПДФО допомагає містам забезпечувати їхні соціальні функції, - експерти Фото: військове ПДФО допомагає містам забезпечувати їхні соціальні функції (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Заплановане державою вилучення з 2024 року частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надходить до місцевих бюджетів від зарплат військовослужбовців, фактично унеможливить для міст виконання їхніх соціальних функцій та по суті позбавить змоги допомагати Силам оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників Асоціації міст України.

Там пояснюють, що обсяг військового ПДФО після початку повномасштабного вторгнення збільшився суто через те, що тисячі людей облишили мирний фах, пішовши у лави ЗСУ. Тобто тепер сплачують податки з військових зарплат, замість колись цивільних.

Водночас, якщо держава зменшить відсоток надходжень до бюджету міст від податків із зарплат військовослужбовців, громадам буде складніше забезпечувати гідні умови життя для родин військових у тилу, наголошують радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, народна депутатка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Також в Асоціації міст України спростовують закиди, ніби місцеве самоврядування неефективно використовує гроші та недостатньо допомагає армії.

Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення рф міста, села і селища виділили на підтримку ЗСУ 28,7 млрд грн. Це майже половина від військового ПДФО, і прозорість використання цих грошей відстежується просто.

Одним із лідерів є Дніпро, який вже витратив на придбання необхідної техніки, автівок та спорядження для ЗСУ майже 3 млрд грн. Місто системно забезпечує українських оборонців технікою та оснащенням, а також є лідером із закупівлі дронів через систему "Прозорро".

Як повідомлялось раніше, за півтора року Дніпро доправив на фронт 650 вантажівок та легковиків, а ще - чималі обсяги техніки та устаткування, які замовляють самі військові. Водночас для Дніпра забрана частина військового ПДФО може становити саме 3 млрд грн.

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