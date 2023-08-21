Військове керівництво РФ закликає окупантів не здаватися у полон, - ГУР

"Рашисти та російське командування стимулюють і залякують пересічних окупантів не здаватися у полон, бо, мовляв, дивіться, там звірі, і бандерівці з вами будуть робити те, що і ми робимо з українцями. Тобто (рядовим росіянам керівництво РФ каже - ред.): за жодних обставин не здавайтеся (у полон - ред.), підривайте себе гранатами, а якщо будете здаватися, то вас загородзагони з кадирівців просто розстріляють", - розповів Юсов.

За його словами, завданням цієї ІПСО є насамперед тиск на своїх.

"Але тим не менше, попри це, (росіяни - ред.) здаються у полон, і українські захисники захоплюють загарбників у полон та поповнюють обмінний фонд", - зазначив представник ГУР.

Юсов також назвав дуже цікавою заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що тепер одним із ключових завдань так званої "СВО" є повернення російських військовополонених, які знаходяться в Україні.

"Логіка унікальна. А як вони взагалі з’явилися? Може, не треба було починати це так зване СВО, і не було б полонених? Менше з тим, заява була, а тепер мають бути конкретні дії з боку російської влади, щоб повертати своїх військовополонених. Має бути тиск, у тому числі матерів, дружин та батьків на цю владу, щоб повертати своїх "Ванюшок" з українського полону", - зазначив він.

Юсов додав, що такий тиск у РФ є, але він - точковий.

"Щоб був масовий, треба громадянське суспільство, а там його немає", - вважає представник ГУР.

За його словами, Україна готова зі свого боку повертати полонених росіян, звичайно, повертаючи своїх захисників і незаконно утримуваних цивільних осіб.

"Питання: що для цього робить РФ? Україна (для цього багато - ред.) робить, і робить дуже активно. І ми сподіваємося, що принаймні цього разу будуть не лише заяви, а й конкретні дії (з боку РФ - ред.) у межах міжнародного права, Женевських конвенцій - все, як має бути", - наголосив Юсов.