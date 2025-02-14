Військова адміністрація Чернігова третій місяць не закуповує обладнання для ЗСУ, - Ломако

Про це заявив депутат міськради, лідер "УДАРу Віталія Кличка" на Чернігівщині Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Обурений ситуацією, що склалася з допомогою ЗСУ від міста після того, як бюджетом Чернігова почали практично одноосібно розпоряджатися в МВА. Фінансова допомога, яку ми виділяли в грудні, так і не надійшла до в/ч. В МВА просто не підписали зміни до бюджету, затверджені виконкомом. Крім того, за грудень, січень та лютий місто не оголосило та не провело жодної закупівлі для придбання обладнання військовим частинам", - повідомив Олександр Ломако.

Він зазначив, що декілька військових частин, які воюють на передовій і яким місто постійно допомагало, в січні 2025 року навіть не увійшли до переліку частин, яким виділена допомога.

Крім того, більшість в/ч отримали менше, ніж просили в зверненнях. І це були обгрунтовані звернення, з чіткими потребами - дрони, системи РЕБ, автомобілі, приціли тощо. Називається причина - лояльність особисто до начальника військової адміністрації, каже Ломако.

Припинення фінансування військових частин - це серйозний удар по їхній обороноздатності, і ця ситуація має бути терміново виправлені, наголосив депутат.

"Я розумію, що військові адміністрації не забули про себе та зайняті розподілом премій та надбавок, виділенням понад 56 млн на субвенції Нацполіції та фінансуванням інших сумнівних напрямків, але треба не забувати про ЗСУ, завдяки яким всі ці чиновники мають змогу ходити на роботу. Бюджетна комісія ЧМР та виконком ще раз мають проаналізувати всі звернення та внести правки до проекту змін бюджету, які повторно направити до МВА. Допомога ЗСУ має бути на першому місці!", - підкреслив Олександр Ломако.

Раніше Олександр Ломако заявляв, що в населених пунктах, де не ведуться бойові дії та працюють органи місцевого самоврядування, військові адміністрації є інструментом узурпації влади і мають бути ліквідовані. Від цього страждають мешканці громад та імідж всієї України. Це стосується Києва, Чернігова, Сум, Нетішина, Вараша та ще двох громад на Сумщині, зазначив Ломако.