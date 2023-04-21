Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ

– Недавно з’явилася інформація, що на роботу або навчання в Україні зараховувати військовозобов’язаних можуть тільки після підтвердження того, що вони перебувають на військовому обліку. Здається, ці норми діяли й раніше. Тоді що в такому разі змінюється зараз?

– Так, ця норма не нова. Такі вимоги були передбачені і в минулому порядку ведення військового обліку. Як при прийнятті на роботу, так і при вступі на навчання обов’язковою умовою є перебування кандидата або абітурієнта на військовому обліку. При цьому обов’язково має пред’являтися один із військово-облікових документів. Такими документами є:

посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) – для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;

військовий квиток – для резервістів.

На початку 2023 року додалася можливість пред’явити такий документ в електронній формі – з використанням мобільного додатку "Дія", але ця функція ще в роботі. Військово-облікові документи з’являться у цьому додатку у майбутньому.

Тому підприємства, які наймають на роботу працівників без військово-облікового документа, чи навчальні заклади, які порушують відповідні вимоги, можуть бути оштрафовані. Розмір штрафу під час дії воєнного стану складає від 5 100 грн до 8 500 грн.

– В Україні студентський квиток може давати право на відстрочку від мобілізації? Чи можуть заборонити чоловікам навчатися під час воєнного стану?

– Що стосується студентського квитка, то лише його наявність у чоловіка не надає автоматично права на відстрочку від мобілізації. Виключні підстави для відстрочки вказані у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Для відстрочки, згідно з цим законом, чоловік має:

навчатись за денною або дуальною формами здобуття освіти; навчатись як студент у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; або здійснювати навчання як асистент-стажист, аспірант, докторант за денною або дуальною формами.

Фото: Під час дії воєнного стану заборони на отримання освіти для чоловіків немає, тому вони можуть вільно вступати на навчання (Getty Images)

Студенти заочної форми навчання не мають права на відстрочку від мобілізації. Навчальні заклади зобов’язані вести військовий облік та повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про таких осіб. Також студент може самостійно звернутись до свого військкомату і надати документи про навчання. Наприклад, довідку про навчання на денній формі.

Заборони на отримання освіти для чоловіків немає, тому вони можуть вільно вступати на навчання. Якщо у чоловіка немає військово-облікового документу, то йому можуть відмовити у прийнятті на навчання. Для чоловіків, які є студентами, рекомендуємо мати при собі оригінал довідки про навчання або хоча б копію і подати її до військкомату, якщо цього не зробив навчальний заклад.

– Чи вимагають зараз військовий квиток при реєстрації шлюбу?

– Органи державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані повідомляти ТЦК та СП про одруження або розлучення за встановленою формою. У цій формі (повідомлення) є графа, в якій вказується серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного) або посвідчення про приписку.

Саме для цього РАЦС і вимагає надання військово-облікового документу, щоб ці відомості потім передати до військкомату. До речі, термін передачі складає до 7 днів. Відсутність військово-облікового документу або його неподання до РАЦС не може бути підставою для того, щоб відмовити у прийнятті заяви для реєстрації шлюбу або розлучення.

Законодавством передбачено, що із запуском інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і Державним реєстром актів цивільного стану громадян такі повідомлення будуть подаватись автоматично і, відповідно, надавати військово-обліковий документ разом із заявою не буде потрібно. Наразі невідомо, коли така опція буде інтегрована, а взаємодія – запроваджена.

– Навіщо загалом потрібний військовий квиток під час дії воєнного стану, що це за документ і які дані туди вносять?

– Незалежно від того, введено воєнний стан чи ні, у кожного військовозобов’язаного або резервіста має бути військовий квиток. Військовий квиток – це документ, який посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) і визначає належність його власника до виконання військового обов'язку.

Фото: У кожного військовозобов’язаного або резервіста має бути військовий квиток, незалежно від того, діє військовий стан чи ні (Getty Images)

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) видають військові квитки, здебільшого коли відбувається призов або прийняття на військову службу.

Військові квитки видаються й в інших випадках:

При зарахуванні до вищих військових навчальних закладів;

При прийнятті на службу у військовому резерві;

Якщо особа проходила альтернативну (невійськову) службу у разі закінчення строку її проходження;

Коли особу виключають з військового обліку за станом здоров'я.

У разі виключення з військового обліку військовий квиток видається тільки тій особі, у якої його раніше не було. Якщо військовозобов’язаний або резервіст, який має військовий квиток, пройшов військово-лікарську комісію і за станом здоров’я його визнали непридатним до військової служби, то у такому випадку у військовому квитку проставляється відмітка про виключення з військового обліку.

До військового квитка обов’язково вклеюється фотографія, яка засвідчується гербовою печаткою. На першій сторінці крім фотографії вноситься інформація про дату і місце народження, дані про освіту, основну цивільну спеціальність та сімейний стан власника військового квитка.

Інші сторінки призначені для внесення записів про належність до військової служби, записів про облік у запасі, про дозвіл на носіння зброї, відомості про щеплення, записи про видачу та вилучення мобілізаційних розпоряджень, а також для відміток про військовий облік.

Окремо передбачені у військовому квитку правила військового обліку громадян України та порядок видачі, обміну військового квитка і користування ним.

– Чи може бути так, що людина не має військового квитка? Які причини можуть бути та що за це загрожує? Можливо, штраф?

– Ситуації, коли в особи немає військово квитка, доволі непоодинокі. Причин є декілька: по-перше, він не проходив строкову військову службу чи альтернативну службу або взагалі ніколи не з’являвся до військкомату. По-друге, не проходив військову кафедру під час навчання. Натомість таким людям має видаватися тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Фото: Тимчасове посвідчення видається також військовозобов’язаним-жінкам (Getty Images)

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

втратили військові квитки (до їх отримання);

не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі

Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним-жінкам. Обов’язок отримати військовий квиток передбачений також правилами військового обліку, і якщо його не виконувати, тоді може бути застосовано штраф від 510 грн до 850 грн, а за повторне порушення або у особливий період – від 850 грн до 1 700 грн.

– Як бути, якщо немає реєстру військовозобов'язаних на роботі? Хто за законом його має вести і куди ці дані подаються?

– Кожне підприємство, державні органи, навчальні заклади та інші установи зобов’язані вести військовий облік своїх працівників та студентів.

Розглянемо на прикладі підприємства як роботодавця. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30 грудня 2022 року №1487, покладає на підприємство обов’язок з ведення військово обліку своїх працівників.

Керівник такого підприємства має призначити відповідальну особу за ведення військового обліку. Якщо на підприємстві працює менше 500 осіб, тоді такі обов’язки можуть виконуватись працівником служби персоналу.

Ця людина веде Списки персонального військового обліку, які поділяються на чотири групи:

список військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу; список військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу; список військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок; список персонального військового обліку призовників.

Усі відомості, які вносяться до цих списків, підприємство зобов’язано підтримувати в актуальному стані, а в разі внесення змін про військовозобов’язаних має повідомляти ТЦК та СП.

Фото: Кожне підприємство, державні органи, навчальні заклади та інші установи зобов’язані вести військовий облік своїх працівників та студентів (Getty Images)

До таких змін відноситься:

інформація про прийняття на роботу та звільнення з роботи (такі дані подаються у 7-денний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи;

з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи; зміни щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади – подаються щомісяця до 5 числа після місяця, в якому було подані документи про зміни.

Надалі підприємство має робити звірку цих списків з військкоматом відповідно до певного графіка. Цей графік затверджується розпорядженням голови відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови.

Підприємство (а саме його керівник) несе лише адміністративну відповідальність за ведення цих списків та вчасне повідомлення військкомату про зміну інформації у цих списках.

– Що загрожує роботодавцю, якщо бере на роботу без військового квитка? Чи законно не приймати на роботу через те, що цього документа немає?

– Роботодавці, які приймають на роботу без військово квитка або іншого військово-облікового документу, порушують вимоги Порядку організації та ведення військового обліку. Одразу зауважу, кримінальна відповідальність керівників підприємств за порушення правил ведення військового обліку не передбачена.

Як я вже казав, керівника підприємства можна притягнути лише до адміністративної відповідальності, яка передбачена ст. 210 КУпАП "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Оскільки воєнний стан є особливим періодом, то зараз застосовується ч. 2 цієї статті – повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період. Штраф на посадових осіб за таке порушення складає від 5 100 до 8 500 грн.

Фото: Щоб отримати військовий квиток, людині необхідно особисто з’явитись до ТЦК та СП за місцем прописки (Getty Images)

Штраф накладається начальником ТЦК та СП – він ухвалює постанову про притягнення до адміністративної відповідальності на керівника підприємства.

Якщо говорити про кримінальну відповідальність, то в КК України є три статті, пов’язані з мобілізацією, військовою службою та військовим обліком. Із цих статей можна виділити суб’єктів злочину, тобто тих, хто його вчиняє:

призовник; військовозобов’язаний; резервіст.

Із цього можна зробити висновок, що керівник та або відповідальна особа за ведення військового обліку не несе кримінальної відповідальності. Допоки норма про обов’язкову наявність військово-облікового документу при прийнятті на роботу або навчання не скасована, вона є цілком законною.

– Що має бути зазначено у військовому квитку, щоб виїхати за кордон? Наприклад, примітка про непридатність?

– Для виїзду за кордон у військовому квитку має бути відмітка саме про виключення з військового обліку. Окремо наголошу, що зняття з військового обліку і виключення – це абсолютно різні речі. Для того, щоб проставили відмітку про виключення з військового обліку, людина має пройти військово-лікарську комісію і отримати висновок, що саме за станом здоров’я її визнано непридатною до військової служби.

Інший випадок – виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі. Для військовозобов'язаних, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського i старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – до 60 років, вищого офіцерського складу – до 65 років. На них не поширюється тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, але за правилами військового обліку таку відмітку мають проставити у військовому квитку.

– Як загалом можна отримати військовий квиток, що для цього треба зробити?

– Щоб отримати військовий квиток, людині необхідно особисто з’явитись до ТЦК та СП за місцем прописки і подати відповідну заяву. Заява подається за затвердженою формою. До неї треба долучити:

копію паспорта та ідентифікаційного коду; копію документів про освіту (у разі наявності);

копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності); приписне свідоцтво.

також обов’язково долучаються три фотографії 3х4, і на звороті зазначається прізвище.

Копії перелічених документів необхідні для підтвердження відомостей, які будуть внесені до військового квитка. Якщо військовий квиток отримується повторно, наприклад, у зв’язку із втратою, то до його отримання видається тимчасове посвідчення.