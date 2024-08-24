Війська РФ знову просунулися на Донбасі: карти ISW

Схід України. Операція №1 – Харківська область.

У п'ятницю, 23 серпня, бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Один із російських воєнкорів заявив, що війська РФ просунулися на північний схід від Вовчанська, хоча ISW не бачив підтвердження цієї заяви.

У четвер та п'ятницю, 22 та 23 числа російські війська продовжили наземні наступи біля Глибокого, Стариці, Вовчанська та Тихого.

Представник Харківської групи військ України полковник Віталій Саранцев заявив 23 серпня, що російські війська перекинули деякі невказані підрозділи з Харківського напрямку до Курської області, але російські війська мають достатньо живої силу в цьому районі для продовження наступу.

Саранцев додав, що є дані, які передбачають, що російські війська можуть перекидати додаткові резерви на Харківський напрямок, але українським військам потрібно уточнити цю інформацію. Також він зазначив, що російські війська менш активні в окремих невказаних районах Харківського напрямку.

У свою чергу, ISW спостерігав значну передислокацію елементів Північного угруповання військ (що відповідає за Харківський напрям) до Курської області, що свідчить про те, що російське військове командування визначило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для належної відповіді на операцію ЗСУ у Курській області.

Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев 23 серпня заявив, що російські сили контролюють близько 50 населених пунктів у Харківській області, а 57 населених пунктів по всій Харківській області повністю перебувають у районах, де ISW спостерігала російські наступи та заяви про російські наступи.

Також Ганчев заявив, що від 13 до 14 населених пунктів є частиною нинішньої російської "санітарної зони" на півночі Харківської області, і ISW зараз оцінює, що 14 населених пунктів на півночі Харківської області повністю перебувають під спостереженням та заявами про російські наступи.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 23 серпня вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися далі в східній частині Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Крім того, 22 та 23 серпня ворог продовжив наступальні операції у районі Сіньківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Лозової, Дружелюбівки, Новосадово, Макіївки, Невського, а також Тернського.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 23 серпня продовжили наступати на напрямі Сіверська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив, що росіяни просунулися на один кілометр на південний схід від Виїмки, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Також ворог продовжив цього дня наступати в районі Часового Яру, але жодних підтверджених змін лінії фронту також не було.

Воєнкори РФ стверджували, що росіяни просунулися в районі Іванівського, Кліщіївки та в межах Жовтневого мікрорайону східної частини Часового Яру, але ISW не виявила підтвердження цим заявам.

Згідно з геолокаційними кадрами від 23 серпня, росіяни просунулися в південно-східній частині Торецька.

За твердженнями російських джерел, російські війська також просунулися до Центральної лікарні у східній частині Торецька, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

22 та 23 серпня війська РФ провели наступальні операції біля Торецька, а також у районі Північного, Дружби, Нелипівки та Нью-Йорка.

Геолокаційні кадри від 22 серпня показують, що ворог просунувся на захід від Орлівки (на південний схід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 23 числа, свідчать, що росіяни просунулися у східній частині Новогродівки (теж на південний схід від Покровська).

Російські воєнкори стверджують, що війська РФ просунулися до 400 метрів у східній частині та до 500 метрів у південній та південно-східній частині Новогродівки.

Крім того, за твердженнями блогерів РФ, росіяни, які діють на південний схід від Покровська, захопили Крутий Яр і просунулися далі: на захід від Орлівки, на південно-східній частині Червоного Яру, на південь від Миколаївки, на захід від Скучного, у напрямку Михайлівки, а також на південний захід та південний схід від Пташиного. Також одне з російських джерел заявило, що є не підтверджені повідомлення про те, що росіяни захопили Калиново (південніше на схід від Покровська).

Однак ISW не виявив підтвердження цим російським заявам.

22 та 23 серпня ворог продовжив наступальні операції в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродівки, Калинового, Новогродівки, Пташиного, Миколаївки, Михайлівки, Новогродівки та Карлівки.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 серпня, російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки під час посиленого механізованого наступу чисельністю до взводу.

Також відомо, що 23 серпня росіяни продовжили наступати і на північний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 22 та 23 числа ворог продовжив наступати в районі Костянтинівки, Водяного, Володимирівки та Вугледару.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися в районі Костянтинівки та на північ від Парасковіївки, але ISW не виявила підтвердження цим заявам.

Крім цього, 23 числа продовжилися позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей у районі Роздольного та Урожайного.

"Південна вісь"

Російський воєнкор 23 серпня заявив, що позиційні бої продовжуються на заході Запорізької області, проте українські джерела не повідомляли про якісь російські атаки в цьому районі.

Міноборони РФ заявило 23 серпня, що невказані російські ВДВ зірвали спробу ЗСУ висадитися на невказаному острівці у дельті річки Дніпро у Херсонській області.