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Війська РФ завдали ударів по Сумській області: постраждали троє дітей

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Четвер 15 червня 2023 22:18
Війська РФ завдали ударів по Сумській області: постраждали троє дітей Фото: Війська РФ завдали ударів по Сумській області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сумська область зазнала російського обстрілу в четвер, 15 червня. Унаслідок ворожих ударів постраждали троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

В ОВА повідомили, що за день в області зафіксовано 98 вибухів.

Російські окупанти здійснили мінометний обстріл Глухівської громади. Унаслідок одного з обстрілів поранення дістали троє дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н.). Одну дитину доставили в лікарню, іншим - надали медичну допомогу без госпіталізації.

Крім цього, росіяни скинули шість мін на територію Есманської громади.

Крім того, загарбники здійснили мінометний обстріл по Білопільській громаді. При цьому росіяни завдали авіаудару з вертольота, запустивши дев'ять некерованих ракет (НУРС).

Також росіяни завдали ударів з мінометів по Свеській громаді.

При цьому російські загарбники здійснили авіаудар з вертольота, запустивши п'ять ракет типу "НУРС" по Середино-Будській громаді. Також рашисти здійснили мінометні обстріли, внаслідок чого сталося загоряння покрівлі двоповерхової адміністративної будівлі підприємства.

Крім цього, окупанти здійснили мінометні обстріли по Миколаївській і Краснопільській громадах.

Ситуація у Сумській області

Російські війська після початку вторгнення в Україну регулярно обстрілюють населені пункти регіону з різних видів зброї. Жителів прикордонних регіонів влада закликає евакуюватися в безпечне місце і зберегти свої життя.

Нагадаємо, що російські війська здійснили обстріл автомобіля у Сумській області 13 червня. У ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.

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