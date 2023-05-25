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Війська РФ завдали ударів по Харкову та області

Фото: війська РФ завдали ударів по Харкову та області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 25 травня, завдали ударів по Харкову та області. Раніше в обласному центрі було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

У Харкові та області незадовго до вибухів оголосили повітряну тривогу.

Ситуація у Харківській області

Війська РФ регулярно завдають ракетних ударів по Харкову та населеним пунктам Харківської області, які були деокуповані минулого року.

Вовчанськ, Куп'янськ та Дворічна часто потрапляють під ворожий вогонь. Окупанти завдають ударів по цих містах з території РФ та із захопленої території Харківської та Луганської областей. Так, внаслідок обстрілу Вовчанська 23 травня було поранено одну людину.

Також нещодавно російські війська обстріляли місто Ізюм (Харківська область) із території Білгородської області. Внаслідок ворожого удару постраждала одна дитина.

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