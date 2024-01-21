Війська РФ, ймовірно, просунулися на схід від Куп'янська: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

20 січня російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового).

Відео з геолокацією, опубліковане 20 січня, показує, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська) і трохи на схід від Золотарівки (17 км на південь від Кремінної).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на північний захід від Сватового в районі Берестового;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Григорівки та Серебрянського лісництва;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

На думку ISW, помітні успіхи Росії на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна також, ймовірно, є показниками масштабніших наступальних зусиль Росії в цьому районі, враховуючи попередній рік позиційних боїв на цій ділянці фронту.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 20 січня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в невеликій лісовій смузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Українські та російські джерела повідомляють про бойові дії

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на південних околицях Авдіївки 20 січня. Декілька російських військових блогерів заявили, що російські війська захопили український укріпрайон біля ресторану "Царське полювання" (500 метрів на південь від Авдіївки), прорвалися до вулиць Чернишевського та Спортивної та просуваються на північ у бік Авдіївки по вулиці Соборній.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали

на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Новобахмутівки та Новокалинове;

на захід від Авдіївки в районі Сэверного та Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Первомайського та Невельського.

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 20 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела повідомили про бойові дії

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Мар'їнки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська зосереджені на перекритті дороги Мар'їнка-Вугледар O0532.

"Південна вісь"

Російські війська досягли незначного поступу в районі кордону Донецької та Запорізької областей. На відео з геолокацією, опублікованим 20 січня, показано обмежені успіхи Росії на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися

на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки);

на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та Старомайорського.

20 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали в районі Роботиного та на схід від Роботиного в районі Вербового.

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на 20 січня, але жодних змін на лінії фронту в цьому районі не відбулося.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські сили нещодавно відновили спроби форсувати річку Дніпро після того, як на річці розтанув лід.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що російські війська, ймовірно, продовжать спроби вибити українські війська з позицій біля Кринків у найближчі тижні, попри зростаючі втрати в живій силі.