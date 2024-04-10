Війська РФ втрачають позиції на захід від Кремінної через контратаки ЗСУ: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська просунулися на південь від Кремінної. Відеозапис з геолокацією, опублікований 8 квітня, показує, що російські війська досягли незначних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної).

9 квітня російський блогер заявив, що російські війська ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру і їм вдалося захопити обмежені позиції в цьому районі - твердження узгоджуються з доступними відеозаписами з геолокацією.

Російські джерела також стверджували, що в районі Тернів (на захід від Кремінної) точилися запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 9 квітня, але підтверджених змін лінії фронту був.

Представник українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська продовжують велику кількість атак піхоти на схід від Часового Яру і що російські війська перевозять піхоту на бойових машинах піхоти (БМП) для проведення штурмів українських позицій без спорядження за підтримки артилерії.

Позиційні бої тривали :

на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Спірного та Роздолівки;

на захід від Бахмута в районі Нового (безпосередньо на схід від Часового Яру);

на південний захід від Бахмута в районі Ступочок, Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська, мабуть, завдають важких плануючих бомбових ударів за українськими позиціями, щоб забезпечити подальше просування до Часового Яру, аналогічно тому, як російські війська завдавали плануючих бомбових ударів по Авдіївці, які призвели до її захоплення в лютому 2024 року.

Російський блогер заявив, що штурмовики Су-25 ВКС Росії завдають важких керованих бомбових ударів FAB-250 по українських укріпленнях у Часовому Яру, а також використовують ракети S-8 і S-13 для знищення українських укріплень у Часовому Яру.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та, ймовірно, захопили Первомайське (на південний захід від Авдіївки) станом на 9 квітня.

Кадри з геолокацією, опубліковані 9 квітня, показують, що російські війська просунулися полями на північний схід від Нетайлового (безпосередньо на захід від Первомайського).

Бойові дії також тривали :

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Уманського;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського.

Український солдат, який діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська намагаються взяти Семенівку, атакуючи групами по п'ять-сім піхотинців як зі сходу, так і півночі. Військовий заявив, що російські війська останніми днями не проводили механізованих атак під Семенівкою і зазвичай використовують БМП для перекидання невеликих піхотних груп до лінії фронту для наземних атак під керівництвом піхоти.

За його словами, російські ВКС завдають 25-30 плануючих бомбових ударів КАБ на день у напрямку Авдіївки.

Нещодавно російські війська просунулися на захід і на південний захід від Донецька. Відеозапис з геолокацією, опублікований 8 квітня, показує, що російські війська досягли успіхів уздовж вулиці Ватутіна на південному сході Красногорівки (на захід від Донецька) після механізованої атаки силами приблизно двох взводів.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 9 квітня, видно, як українські війська контратакують у тому самому районі на вулиці Ватутіна, що вказує на те, що українські війська відновили свої позиції після початкового російського механізованого наступу.

Командування повітряно-десантних військ України зазначило, що за останні три дні українські війська знищили понад 18 російських транспортних засобів різних типів у Новомихайлівці, у тому числі три танки та вісім бойових машин.

Позиційні бої тривали :

на захід від Донецька в районі Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Обмежені позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 9 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українські військові джерела повідомили про позиційні бої поблизу Урожайного і Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у західній частині Донецької області 9 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного, Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного);

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

9 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, у тому числі в районі Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.