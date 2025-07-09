Війська РФ вдарили по Миколаївській області: виникла пожежа

Удари РФ по Миколаївській області

Війська РФ з перших днів війни масово обстрілюють Миколаїв та громади області. Так, 6 липня ворог вдарив по обласному центру дронами-камікадзе. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.

Також наприкінці травня російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області. За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства. Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

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