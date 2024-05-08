Війська РФ вдарили по Кіровоградській області: пошкоджено 13 будинків, поранено дитину

Ракетний удар росіян по об'єктах енергетики в ніч із 7 на 8 травня

Сьогодні вночі та рано вранці російські війська завдали масованого удару по південних, центральних та західних регіонах із застосуванням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Вибухи були чутні у Києві, а також низці південних, центральних та західних областей.

За даними міністра енергетики, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки атаки уточнюються. Відомо, що енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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