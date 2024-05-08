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Війська РФ вдарили по Кіровоградській області: пошкоджено 13 будинків, поранено дитину

Фото: війська РФ вдарили по Кіровоградській області, поранена дитина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі обстріляли енергетичний об'єкт у Кіровоградській області, внаслідок пошкоджено будинки, поранено 8-річну дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років", - зазначив Райкович.

За його словами, пошкоджено також не менше 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Усі необхідні служби вже працюють на місці.

 

Ракетний удар росіян по об'єктах енергетики в ніч із 7 на 8 травня

Сьогодні вночі та рано вранці російські війська завдали масованого удару по південних, центральних та західних регіонах із застосуванням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Вибухи були чутні у Києві, а також низці південних, центральних та західних областей.

За даними міністра енергетики, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки атаки уточнюються. Відомо, що енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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