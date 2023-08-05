Війська РФ розміщують живу силу у школах Запорізької області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на території навчального закладу розташувалося близько 100 окупантів, які використовують школу як свій табір.

"Противник продовжує використовувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення російських військовослужбовців", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у населеному пункті Показне Запорізької області з Михайлівського психоневрологічного інтернату росіяни вивезли близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. При цьому окупанти звільнили обслуговуючий персонал.

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