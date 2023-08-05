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Війська РФ розміщують живу силу у школах Запорізької області, - Генштаб

Фото: війська РФ розміщують живу силу у школах Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих районів Запорізької області для розміщення живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення російських військовослужбовців", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що на території навчального закладу розташувалося близько 100 окупантів, які використовують школу як свій табір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у населеному пункті Показне Запорізької області з Михайлівського психоневрологічного інтернату росіяни вивезли близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. При цьому окупанти звільнили обслуговуючий персонал.

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