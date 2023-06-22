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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждала

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Четвер 22 червня 2023 22:45
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждала Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордоння Сумської області зазнало обстрілу з боку російських окупаційних військ. У результаті за день у регіоні сталося 147 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, російські окупанти скинули на територію Шалигинської громади зі свого безпілотника один ВОГ. Крім цього вони здійснили артилерійський обстріл ОТГ. Під час обстрілу осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Крім цього, пошкоджено водонапірну вежу і житловий будинок унаслідок прямого влучення.

Також загарбники обстріляли з артилерії Ворожб'янську громаду, внаслідок чого пошкоджено п'ять приватних будинків і лінію електропостачання.

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу Хотинської громади, пошкоджено чотири житлові будинки в селі Писарівка.

Крім цього, під ворожим мінометним вогнем опинилися території Миропільської, Есманської та Краснопільської громад.

Також росіяни били з мінометів і АГС по Білопільській громаді, а по Юнаківській громаді - з артилерії і мінометів.

При цьому російські окупанти скинули три міни на територію Новослобідської громади.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тому окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Однак завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території були повернуті під контроль України.

Після виведення російських військ з території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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