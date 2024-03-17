Війська РФ намагаються наступати в районі Авдіївки з новою тактикою: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

16 березня тривали позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 16 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Іванівського та на схід від Часового Яру;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

За словами інституту, російські війська, ймовірно, захопили Тоненьке (на захід від Авдіївки) та Невельське (на південний захід від Авдіївки) не пізніше 16 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 15 березня, показує, що колона російської бронетехніки нещодавно просунулась на захід від Тоненького, а додаткові відео з геолокацією, опубліковані 16 березня, показують, що елементи російської бригади просуваються до Невельського і підіймають прапор у ньому.

15 березня командир українського батальйону, який діє біля Авдіївки, заявив, що російські війська поблизу Авдіївки впроваджують інновації та замінюють класичні “м'ясні атаки” піхоти з використанням бронетехніки для посилення та підтримки постійного тиску на українські сили.

Український командувач заявив, що російські війська атакують декількома дивізіями (ймовірно, маються на увазі елементи дивізій, які навряд чи будуть укомплектовані в повному обсязі) і що російські війська прагнуть досягти чисельної переваги десять до одного над українськими силами на Авдіївському напрямку.

Командувач заявив, що українські війська сповільнили поступ Росії, але не може з упевненістю сказати, що ситуація стабільна.

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 16 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Володимирівки (на південний схід від Вугледару на трасі Т0509 Вугледар-Волноваха-Маріуполь).

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Великої Новосілки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в районі кордону Донецької та Запорізької областей 16 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 16 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися до лісу на захід від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського.

"Південна вісь"

16 березня в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області тривали позиційні бої.

Також бої були й на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринків.