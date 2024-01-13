Війська РФ намагаються наступати на південь від Донецька: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки, Піщаного та Берестова;

на південний захід від Сватового в районі Макіївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південь від Кремінної у районі Григорівки.

Начальник Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що російські війська готуються до чергової наступальної операції в районі Синьківки, де вони відновили атаки минулого тижня та продовжують накопичувати сили, проводити ротацію та навчати підрозділи для майбутніх дій.

За даними Інституту з вивчення війни, до січня 2024 року західне угруповання російських військ було відносно менш виснажене і краще підготовлене, ніж інші угруповання російських військ. Це означає, що вона могла б бути більш ефективною у наступальних діях, ніж російські сили в інших частинах України.

Попри відносно добрий стан західного угруповання російських військ, невідомо, чи зможе воно досягти значних успіхів у наступальних діях. Це пов'язано з тим, що попередні наступальні операції Росії, такі як наступ на Авдіївку, були неорганізованими й дорогими. Крім того, російські війська, що діють на Куп'янському напрямку, можуть поставати перед труднощами під час спроби захопити Куп'янськ.

Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська зараз можуть вести тільки локальні бойові дії в Харківській області. Ці дії, швидше за все, мають відволікаючий характер і спрямовані на те, щоб відвернути українські сили від потенційного наступу на Куп'янськ.

Операція №2 - Донецька область

Відео з геолокацією, опубліковане 11 січня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися східніше Веселого (на північний схід від Бахмута). Генеральний штаб України 12 січня повідомив, що російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції біля Веселого, де українські війська відбили кілька російських атак.

Позиційні бої тривали під Бахмутом 12 січня, але підтверджених змін лінії фронту був.

Російські та українські джерела повідомляють про позиційні бої:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Хромового та у напрямку Івановського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Нещодавно російські війська досягли незначного посилення на північний захід від Авдіївки. Відео з геолокацією, опублікована 12 січня, показує, що російські війська нещодавно просунулися трохи на схід від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Російські та українські сили повідомили про продовження боїв:

на північному заході від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Очеретино та Степового;

у районі коксохімічного заводу;

на південному сході Авдіївки у районі промислової зони;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Нещодавно російські війська підтвердили поступ на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 9 січня, показує, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

західніше Донецька в районі Мар'їнки, Георгіївки та Красногорівки

на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська атакують Новомихайлівку, щоб перекрити дорогу O0532 Мар'їнка-Вугледар.

"Південна вісь"

Обмежені позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 січня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на заході Запорізької області. На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 та 12 січня, видно, як російські війська захоплюють українські траншейні позиції вздовж дороги на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали в районі Роботиного, Вербового та Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

Нещодавно російські війська трохи просунулися у Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 січня, показує, що російські війська незначно просунулися у східній частині Кринків.