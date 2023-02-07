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Війська РФ в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область , Вівторок 07 лютого 2023 15:48
Війська РФ в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області Фото: війська РФ в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 7 лютого, російські військові знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Як повідомляється, в районі населеного пункту Нововасилівка сьогодні був зафіксований 21 "приход", ймовірно з АГС.

В ОК "Північ" також повідомили про 7 "приходів" в районі населеного пункту Вовківка, ймовірно з міномету 120 мм.

Зазначено, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 6 лютого, прокремлівські війська обстріляли три громади на Сумщині. Усього було зафіксовано 55 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 5 лютого окупанти за добу 17 раз обстріляли Сумську область.

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