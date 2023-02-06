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Війська РФ в черговий раз атакували прикордоння Сумської області

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Сумська область, Понеділок 06 лютого 2023 17:16
Війська РФ в черговий раз атакували прикордоння Сумської області Фото: окупанти обстріляли Сумську область з артилерії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.

Сьогодні в районі села Заруцьке було зафіксовано 6 приходів. За даними командування, ймовірно, для обстрілу росіяни використали ствольну артилерію.

ОК Північ повідомило, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області. На одну з громад окупанти скинули дві гранати з дрону.

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