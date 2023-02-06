Войска РФ в очередной раз атаковали приграничья Сумской области

Сегодня, 6 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

Сегодня в районе села Заруцкое было зафиксировано 6 приходов. По данным командования, вероятно, для обстрела россияне использовали ствольную артиллерию. ОК Север сообщил, что потерь среди личного состава и техники нет. "О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.