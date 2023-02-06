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Войска РФ в очередной раз атаковали приграничья Сумской области

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Сумская область, Понедельник 06 февраля 2023 17:16
Войска РФ в очередной раз атаковали приграничья Сумской области Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область по артиллерии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

Сегодня в районе села Заруцкое было зафиксировано 6 приходов. По данным командования, вероятно, для обстрела россияне использовали ствольную артиллерию.

ОК Север сообщил, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, на днях кафиры обстреляли приграничья Черниговской области. На одну из общин оккупанты сбросили две гранаты из дрона.

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