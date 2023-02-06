Войска РФ в очередной раз атаковали приграничья Сумской области
Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область по артиллерии (GettyImages)
Сегодня, 6 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.
Сегодня в районе села Заруцкое было зафиксировано 6 приходов. По данным командования, вероятно, для обстрела россияне использовали ствольную артиллерию.
ОК Север сообщил, что потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, на днях кафиры обстреляли приграничья Черниговской области. На одну из общин оккупанты сбросили две гранаты из дрона.
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