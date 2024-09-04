Війська РФ для атак на Покровському напрямку, ймовірно, перекинуті до Курської області, - ISW

Зокрема, протягом кількох тижнів аналітики спостерігали ознаки того, що російське командування перекидає війська із північної частини Харківської області, лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна та західної частини Запорізької області - до Курської області Росії.

Однак нещодавно експерти ISW спостерігали, що командування РФ перекидає в Курський регіон сили, які, ймовірно, були призначені для майбутніх пріоритетних наступальних операцій на Покровському напрямку.

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін дотепер уникав передислокації боєздатних та досвідчених передових підрозділів, які, ймовірно, будуть потрібні для витіснення ЗСУ з Курської області.

В ISW вважають, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що українські сили планують утримувати територію регіону протягом невизначеного часу, передбачає, що ЗСУ збережуть позиції на території площею понад 1100 квадратних кілометрів, допоки Путін не вирішить задіяти вищезгадані сили.

За оцінкою експертів, Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ за рахунок відстрочення звільнення Курської області. Проте операція ЗСУ, ймовірно, "надасть безліч інших важливих впливів на російські військові операції у різні періоди часу, незалежно від його впливу на поточну операцію в Покровську".