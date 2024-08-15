Війська Ізраїлю досягли всього, чого могли у військовому відношенні в Газі, - ЗМІ

У той час, як адміністрація Байдена прагне відновити переговори про припинення вогню, все більше посадових осіб органів нацбезпеки в уряді заявляють, що бомбардування Ізраїлем Гази, що продовжуються, лише збільшують ризики для мирного населення, а ймовірність подальшого ослаблення ХАМАС зменшилася. Більш того, ізраїльські військові серйозно відкинули ХАМАС, але ніколи не зможуть повністю знищити це угруповання.

Як пише NYT, багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більших збитків терористичній організації ХАМАС, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.

За їхніми словами, тепер ізраїльські сили можуть вільно переміщатися по всій Газі, а ХАМАС стікає кров'ю та отримує пошкодження.

Зокрема, Ізраїль зруйнував чи захопив найважливіші шляхи постачання з Єгипту до Гази. Минулого місяця згідно із заявою ізраїльських військових, близько 14 тисяч бійців у Газі вбито або захоплено. Крім того, вони знищили половину керівництва "Бригад Кассама", військового крила ХАМАС, включаючи головних лідерів Мухаммеда Дейфа та Марвана Ісу.

Але незважаючи на це, за словами нинішніх і колишніх американських і ізраїльських чиновників, одна з головних цілей Ізраїлю, що залишилися - повернення приблизно 115 живих і мертвих заручників, які все ще утримуються в Газі після захоплення в ході атак ХАМАС 7 жовтня. Вони зазначають, що ця мета не може бути досягнута військовим шляхом.