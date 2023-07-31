Вийшли друком поштові марки, присвячені і намальовані бійцями ТрО

Серію випущено за індивідуальним дизайном у межах послуги "Власна марка" від Укрпошти. Кошти від їх продажу підуть у фонд ініціативи "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів", мета якої зібрати 400 мільйонів гривень на забезпечення колективним піхотним озброєнням усіх бригад Територіальної оборони, що прямо зараз захищають Україну.

Кожен марковий аркуш надрукований в єдиному екземплярі, тому здатен стати унікальним лотом для будь-якої філателістичної колекції.

Крім того, власні марки мають окремий номінал, який дає змогу оплачувати письмову кореспонденцію всередині країни. Придбати марки можна буде на спеціалізованому онлайн-аукціоні, який у серпні проведе Фонд "Повернись живим". Додатково, на кожному аркуші марок прошитий код із відеозверненням від авторів.

"Бійці Тероборони, люди абсолютно різних мирних професій, котрі залишили свій дім, роботу, бізнес і приєдналися до лав оборонців нашої незалежності. Випущені марки - це данина їхній мужності. І водночас це вияв їхнього оптимізму й віри у перемогу. Наш задум полягав у тому, щоб дизайн марок розробили художники та ілюстратори, які самі зараз перебувають у лавах ТрО. Від цього марки набувають додаткової, особливої цінності", - коментує керівниця департаменту комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Автор одного з ескізів Роман Піхота для відображення типового шляху бійця ТрО – від початку повномасштабної війни й до майбутньої перемоги - обрав жанр коміксу, у якому власне і працює. Раніше Роман працював у дитячому видавництві у Харкові. Не є фаховим художником, хоч із дитинства любив малювати. Художньою графікою всерйоз захопився вже на фронті, – це допомагає підтримувати настрій і йому самому, і побратимам.

Тамара Поліщук, автор другого сюжету, родом з Києва і ілюстраторка за професією. До російського вторгнення мала кілька персональних виставок. А зараз несе службу в лавах ТрО. Її сюжет "У дорозі" також наповнений позитивом, а персонажами є не лише воїни ТрО, а й їхні чотириногі друзі.

Як уже повідомлялося, з 11 квітня мережа ОККО і Фонд "Повернись живим" започаткували ініціативу "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів", завдяки якій планується закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів для усіх бригад ТрО, які нині захищають нашу державу, - загальною вартістю 400 мільйонів гривень.

Для цього мережа ОККО відраховує по 1 грн з кожного проданого літру пального Pulls. Підтримати проект також можна, переказавши кошти на спецрахунок ініціативи: https://okozaoko.okko.ua

Станом на кінець липня закумульовано вже понад 50% необхідної суми.