Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": трансляція

Сьогодні, 25 лютого, почалася конференція "Україна. Рік 2024" за участі військово-політичного керівництва країни. Зустріч буде присвячена різним аспектам майбутнього України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Трансляція форуму:

Сили безпілотних систем

Заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що новостворені Сили безпілотних систем стануть потужним кулаком на полі бою.

"Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", - сказав він на форумі.

Камишін анонсував рік наземних дронів

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін розповів, що цього року українці будуть частіше чути про наземні роботизовані системи на полі бою.

"Минулого року ми побачили в масштабній справі в повітрі дрони, ми побачили їх на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Цього року ми будемо більше чути про наземні роботизовані системи", - сказав міністр стратегпрому на форумі "Україна. Рік 2024".

Умєров розповів про план на 2024 рік

Міністр оборони Рустем Умєров, виступаючи на форумі, заявив, що Україна вже має план дій на 2024 рік, але він не публічний.

"Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", - сказав міністр на форумі "Україна. Рік 2024".

Чого чекати на форумі

На конференції, як очікується, будуть присутні провідні спікери від влади. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Верховної ради Руслан Стефанчук, а також представники Мінстратегпрому, СБУ та ГУР, та інші представники військово-політичного керівництва.

Також участь у конференції візьмуть президент України Володимир Зеленський та перша леді.

"Це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році", - розповідав речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Серед обговорюваних тем буде інтеграція України до ЄС та НАТО, питання розвитку армії, відновлення фізичного та психічного здоров'я громадян, підтримка бізнесу тощо.

Після завершення конференції Зеленський проведе пресконференцію, де підведе підсумки та буде відповідати на запитання журналістів.