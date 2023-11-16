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На війні в Україні загинули два військових з Грузії

Ілюстративне фото: на війні в Україні загинули два військових з Грузії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Два бійці Грузинського легіону Рамаз Фетелава та Бека Ломашвілі загинули під час виконання завдання на Донецькому напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це ввечері четверга, 16 листопада, повідомили на сторінці легіону у Facebook.

Також повідомляється, що там було поранено ще дев'ятьох бійців, троє з яких знаходяться у тяжкому стані.

"Грузинський Легіон висловлює щирі співчуття родинам загиблих", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війні загинули понад 50 грузинських бійців.

Фото: Рамаз Фетелава і Бека Ломашвілі (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Участь грузинських добровольців на війні в Україні

У 2014 році, після того, як Росія окупувала частину Донбасу, грузинські добровольці приєдналися до української армії, щоб допомогти у боротьбі з російськими військами. У 2022 році, коли Росія знову розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вони знову стали на бік України.

2022 року грузинський доброволець загинув у боях проти російських військ у Луганській області.

2023 року в Україні загинули ще два грузинські ветерани російсько-грузинської війни 2008 року. Тіла загиблих повернули до Грузії.

У вересні цього року стало відомо про загибель громадянина ГрузіїМамулашвілії Шубідзе , який воював проти окупантів.

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Війна Росії проти УкраїниГрузія