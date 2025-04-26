До війни промисловість формувала дві третини економіки України, - "Метінвест"

Повномасштабна війна ослабила позиції української промисловості, але вона досі лишається основою економіки. Зараз, коли Україна переживає період великих змін, промисловість також входить в нову еру розвитку, адже країна потребуватиме ресурсів для післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олега Давиденка.

"За статистикою, до 2022 року промисловість формувала дві третини економіки України. Але цю тему люди не бачили кожен день на шпальтах газет чи у стрічках соцмереж, тому вони сприймають ГМК як "повітря", що існує саме по собі й ніколи не зникне. Це найбільша помилка, яка взагалі може бути в суспільстві – сприймати щось за замовчуванням", - зауважив Давиденко.

Він також підкреслив, що саме кваліфіковані інженери стануть фундаментом для відбудови України, а тому технічна освіта завжди була, є і буде драйвером змін у бізнесі, економіці та суспільстві.

"Так, ми втрачаємо підприємства, працюємо у прифронтових регіонах, долаємо економічні виклики. Але попри все виконуємо ми всі свої зобов’язання перед співробітниками, клієнтами та державою", - резюмував Давиденко.

Як відомо, торік внесок металургійної галузі у ВВП збільшився до 7,2%. Також Україна посіла 3-тє місце у світі серед найбільших експортерів чавуну, і повернулася в ТОП-5 найбільших експортерів залізної руди.

Всього ж за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд.

За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.