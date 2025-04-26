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До войны промышленность формировала две трети экономики Украины, - "Метинвест"

Суббота 26 апреля 2025 13:52
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До войны промышленность формировала две трети экономики Украины, - "Метинвест" Фото: до войны промышленность формировала две трети экономики Украины (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Полномасштабная война ослабила позиции украинской промышленности, но она до сих пор остается основой экономики. Сейчас, когда Украина переживает период больших перемен, промышленность также входит в новую эру развития, ведь страна будет нуждаться в ресурсах для послевоенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента корпоративных коммуникаций группы "Метинвест" Олега Давыденко.

"По статистике, до 2022 года промышленность формировала две трети экономики Украины. Но эту тему люди не видели каждый день на страницах газет или в лентах соцсетей, поэтому они воспринимают ГМК как "воздух", который существует сам по себе и никогда не исчезнет. Это самая большая ошибка, которая вообще может быть в обществе - воспринимать что-то по умолчанию", - отметил Давыденко.

Он также подчеркнул, что именно квалифицированные инженеры станут фундаментом для восстановления Украины, а потому техническое образование всегда было, есть и будет драйвером изменений в бизнесе, экономике и обществе.

"Да, мы теряем предприятия, работаем в прифронтовых регионах, преодолеваем экономические вызовы. Но несмотря на все выполняем мы все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и государством", - резюмировал Давыденко.

Как известно, в прошлом году вклад металлургической отрасли в ВВП увеличился до 7,2%. Также Украина заняла 3-е место в мире среди крупнейших экспортеров чугуна, и вернулась в ТОП-5 крупнейших экспортеров железной руды.

Всего же за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд.

По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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