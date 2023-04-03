Війна завдала збитків культурній спадщині України на 2,6 млрд доларів, - ЮНЕСКО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється у 2,6 мільярда доларів", - йдеться у звіті ЮНЕСКО.

Зокрема, приблизно 1,7 мільярда доларів із цих витрат прийшлося на "історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями", 650 мільйонів доларів на туристичні об’єкти, 143 мільйони доларів на "рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури" та 150 мільйонів доларів на "будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям".

Найбільш постраждалим регіоном в Україні стала Харківська область, яка зазнала 30% загальної шкоди своїм культурним цінностям, додається у звіті. Збитки оцінюються приблизно в 15,2 мільярда доларів, що включає втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій.

"Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні, завдаючи шкоди культурній інфраструктурі та активам, зменшуючи засоби до існування для творців, носіїв та практиків культури, обмежуючи доступ до культури та перешкоджаючи здійсненню культурних прав", - зазначили в ЮНЕСКО.