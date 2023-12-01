Війна унеможливила проведення виборів в Україні, - Зеленський

Війна унеможливила вибори в Україні, хоча президент Володимир Зеленський готовий їх провести. У той же час він "не може уявити, щоб залишити свою посаду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.
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