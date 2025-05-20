Війна в Україні загрожує бджолам: вчені включили її до глобальних ризиків
Війна в Україні стала однією із найбільших нових загроз для бджіл у всьому світі, які можуть критично вплинути на їхнє виживання у найближче десятиліття. Комахи у небезпеці також через мікропластик і вуличне освітлення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
У чому проблема
У звіті Університету Редінга "Нові загрози і можливості для збереження світових запилювачів" наводиться список із 12 найсерйозніших викликів для запилювачів. Один із них - збройні конфлікти. Наприклад, через війну в Україні країни змушені скорочувати різноманіття вирощуваних культур, що позбавляє бджіл джерел різнопланового харчування.
Інші загрози - мікропластик у вуликах (виявлений у більшості з 315 перевірених колоній медоносних бджіл у Європі), штучне освітлення, яке знижує нічні візити запилювачів до квітів на 62%, і забруднене повітря, що шкодить їхній здатності розмножуватись і виживати.
Також вулики забруднюються залишками антибіотиків із сільського господарства. Це впливає на поведінку бджіл, зокрема знижує їхню активність. Не менш небезпечними є й пестициди: навіть за формального дотримання "безпечних" норм, у поєднанні з іншими речовинами вони можуть мати токсичний ефект.
"Це не лише питання збереження природи. Запилювачі - основа нашої продовольчої системи, кліматичної стійкості та економічної безпеки. Захищаючи їх, ми захищаємо себе", - наголосив професор Саймон Поттс, провідний автор звіту.
Варіанти вирішення проблеми
Дослідники закликають до:
- посилення законодавства проти антибіотикового забруднення;
- переходу на електротранспорт для зниження впливу викидів;
- створення квіткових середовищ у межах сонячних електростанцій;
- селекції культур із кращим пилком і нектаром.
"Потрібна спільна робота - як на рівні політики, так і особистих рішень. Навіть облаштування квіткових клумб і місць для гніздування у власному саду - вагомий внесок", - додала співавторка дослідження докторка Діпа Сенапаті.
Раніше ми писали про унікальні властивості бджіл і меду: чому мед може зберігатися вічно, як бджоли його виготовляють, які існують незвичайні види, зокрема бджоли-зозулі, та яку роль мед міг відігравати в еволюції людського мозку.
РБК-Україна також розповідало, чому бджоли гинуть після укусу - через будову свого жала, яке застрягає в шкірі та виривається разом із внутрішніми органами. Бджоли жалять лише у разі загрози, а агресію можуть викликати різкі рухи, запахи, темний одяг і погодні умови. На відміну від бджіл, оси не гинуть після укусу.
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