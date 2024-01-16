Війна в Україні у найближчі роки може розділитись на декілька етапів

Як сказано у звіті, наразі у світі є три області, які знаходяться на геополітичному роздоріжжі: війна в Україні, напруженість навколо Тайваню та війна між Ізраїлем та Сектором Газа. І ескалація у будь-якій з цих точок може глобально вплинути на весь світ.

"Протягом наступних двох років війна в Україні може як посилюватись, так і повторно бути заморожена. Попри санкції, Росія продовжує отримувати вигоду від енергетичних прибутків і товарів експорту - і вона може ще більше зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться", - сказано у звіті.

Зокрема, на хід війни в Україні можуть вплинути такі чинники:

зменшення підтримки у США та Європі - це ускладнить зусилля України у підтримці єдності із Заходом;

РФ продовжить отримувати вигоду з енергоресурсів та експорту товарів, попри санкції;

у разі ескалації буде використано звичайну зброю, а не ядерну, однак війна може поширитися інші країни;

війна може перетворитися на періодичний конфлікт, який триватиме роки чи десятиліття.

"Постконфліктні сценарії і для України, і для Росії важко передбачити, війна може "перезаморозитися", який може тривати роками або навіть десятиліттями", - говориться у звіті.

Результати війни у 2023

Нагадаємо, влітку 2023 року українські військові проводили контрнаступ. Він був зосереджений на південному сході країни.

Попри те, що нашим захисникам вдалося деокупувати близько 10 населених пунктів, мети контрнаступу досягнуто не було.

Більш детально про підсумки бойових дій у 2023 році та прогнози на 2024 - у матеріалі РБК-Україна.

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