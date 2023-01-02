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Війна в Україні є світовою з точки зору наслідків і впливу, - постпред Польщі при ООН

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Варшава, Понеділок 02 січня 2023 15:40
Війна в Україні є світовою з точки зору наслідків і впливу, - постпред Польщі при ООН Фото: постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський (facebook.com/szczerski)
Автор: Валерія Поліщук

Війна Росії проти України є світовою з точки зору її наслідків і впливу на економіку та глобальну політику.

Про це заявив постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю польського дипломата виданню PAP.

"Хоча російсько-українська війна має регіональний, обмежений військовий вимір, вона водночас є світовою війною з погляду її наслідків і впливу на економіку та глобальну політику, вказуючи на наслідки конфлікту у вигляді поглиблення криз інфляції, заборгованості, цін на продовольство та енергоносії", - заявив політик.

За його словами, ці міркування могли бути взяті до уваги російським диктатором Володимиром Путіним, коли він ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення.

"Росія, каже її лідер, не воює з Україною. Росія в Україні воює, щоб змінити модель міжнародних відносин, кинувши виклик домінуванню західного світу і його правилам", - заявив Щерський.

Польський дипломат припустив, що широкі ефекти війни в Україні мали, за розрахунками Путіна, з одного боку, зробити світ нездатним протистояти російській агресії та "поступитися" Україні, або, під тиском суспільств внаслідок економічних наслідків війни, швидко відмовитися від підтримки.

Нагадаємо, раніше Щерський припустив, що якщо Путіну вдасться зберегти "своє обличчя" після військового вторгнення в Україну, то це остаточно покладе кінець післявоєнному порядку, що склався після Другої світової війни.

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