Війна в точці неповернення. У Зеленського розповіли, до чого готуватись у 2024 році

"Війна перебуває в точці неповернення. Тому у нас на 24-й рік, ну і на кінець 23-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно", - констатував він.

Подоляк перерахував основні пункти, необхідні Україні для перемоги. А саме:

перше - дещо скоригувати тактику, виходячи з тих ресурсів, які Росія використовує;

друге - дещо скоригувати стратегію з урахуванням тих домінантних переваг, які залишилися, які є в Росії, щоб ці переваги були ліквідовані;

третє - інвестиції в ті виробництва, які необхідно різко розвивати, щоб отримати технологічну перевагу;

четверте - різке підвищення тиску за рахунок самого технологічного компонента цієї війни на тій чи інші військові порядки Росії.

Що буде в разі поразки Росії

За словами Подоляка, Росія чудово розуміє, що якщо вона знає поразки, обвалить лінію фронту, то її еліта припинить існувати, ну і, власне, перестане існувати Росія.

"Мається на увазі не в географічному, а в політичному вигляді. У них будуть ті самі процеси, що були 1991 року, але тільки з більшими взаємними внутрішніми претензіями. Тому що їм пропонували модель одну, отримали іншу, заплатили за цю високу ціну, і безрезультатно", - зазначив радник голови ОП.

Що буде в разі поразки України

"У нас те саме: якщо ми не дотискаємо по лінії фронту, не забезпечуємо поразку Росії, то війна заморожується, а українська держава, її суб'єктність постійно перебуватиме під зовнішнім тиском", - констатував Подоляк.

На його думку, враховуючи, що Росія вкладає великі ресурси у постійні теракти, у постійні внутрішні політичні конфлікти, Україна "в принципі матиме неспроможний внутрішній політичний простір".