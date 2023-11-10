Війна в точці неповернення. У Зеленського розповіли, до чого готуватись у 2024 році

Війна в Україні перебуває в точці неповернення. Водночас у України є чітке розуміння того, як буде розвиватись ситуація в 2024 році і що потрібно, щоб перемогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю DW радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Війна перебуває в точці неповернення. Тому у нас на 24-й рік, ну і на кінець 23-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно", - констатував він.
Подоляк перерахував основні пункти, необхідні Україні для перемоги. А саме:
За словами Подоляка, Росія чудово розуміє, що якщо вона знає поразки, обвалить лінію фронту, то її еліта припинить існувати, ну і, власне, перестане існувати Росія.
"Мається на увазі не в географічному, а в політичному вигляді. У них будуть ті самі процеси, що були 1991 року, але тільки з більшими взаємними внутрішніми претензіями. Тому що їм пропонували модель одну, отримали іншу, заплатили за цю високу ціну, і безрезультатно", - зазначив радник голови ОП.
"У нас те саме: якщо ми не дотискаємо по лінії фронту, не забезпечуємо поразку Росії, то війна заморожується, а українська держава, її суб'єктність постійно перебуватиме під зовнішнім тиском", - констатував Подоляк.
На його думку, враховуючи, що Росія вкладає великі ресурси у постійні теракти, у постійні внутрішні політичні конфлікти, Україна "в принципі матиме неспроможний внутрішній політичний простір".
Як писало РБК-Україна, прогнози закінчення війни в Україні безпосередньо залежать від того, на які позиції українським Силам оборони вдасться вийти в 2023 році і в 2024 році. У разі, якщо ЗСУ будуть перебувати на тих же ділянках, де знаходилися в жовтні, то бойові дії за таких умов можуть затягтися аж до 2025 року. Докладніше - у матеріалі.
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