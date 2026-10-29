Війна та падіння доходів змушують Кремль розпродавати золоті запаси

Росія скорочує золоті резерви на тлі зростання бюджетного дефіциту, падіння нафтогазових доходів і значних витрат на війну проти України. У вересні 2026 року запаси монетарного золота зменшилися до найнижчого рівня з кінця 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, у вересні Центральний банк РФ десятий місяць поспіль скорочував фізичний обсяг золотих запасів. За місяць вони зменшилися на 6,2 тонни - до 2,26 тисячі тонн. Від грудня 2025 року скорочення становило близько 62 тонн, або 2,7%.

Водночас міжнародні резерви Росії станом на 9 жовтня оцінювалися у 723,5 млрд доларів. Це на 45,5 млрд доларів, або 5,9%, менше, ніж на початку вересня.

Доларова вартість монетарного золота за вересень-жовтень також знизилася - з 333,5 млрд до 301,6 млрд доларів. На це вплинули як скорочення фізичних запасів, так і зміни ринкових цін та переоцінка активів.

Чому Росія витрачає золоті резерви

Як пояснюють у СЗРУ, російський уряд змушений використовувати накопичення через зростання бюджетного дефіциту. Нафтогазові доходи скорочуються, тоді як державні видатки, зокрема на війну проти України, залишаються високими.

Для покриття нестачі коштів Мінфін РФ продає Центробанку валютні й золоті активи Фонду національного добробуту, отримуючи рублі. Центральний банк проводить відповідні операції на внутрішньому ринку, використовуючи юані та золото.

Додатковим обмеженням для Москви стали міжнародні санкції. Значна частина іноземних активів російського Центробанку заморожена з 2022 року, тому для поточних операцій доступнішими залишаються золото всередині країни та активи в китайських юанях.

У результаті загальний обсяг міжнародних резервів не відображає тієї суми коштів, якою російська влада може вільно розпоряджатися.

До чого це може призвести

Продаж резервів дає змогу Росії тимчасово фінансувати державні витрати без негайного збільшення запозичень або скорочення видатків. Однак золото не може повноцінно замінити постійні бюджетні надходження.

У СЗРУ попереджають: якщо дефіцит зберігатиметься, а резерви не поповнюватимуться, Росії доведеться більше позичати, підвищувати податки або скорочувати бюджетні програми.

У розвідці вважають, що скорочення золотих запасів свідчить про посилення фінансових обмежень РФ, оскільки війна продовжує поглинати державні ресурси на тлі падіння доходів