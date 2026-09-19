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Війна РФ проти України змусила Швейцарію переглянути стратегію безпеки

05:09 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Війна РФ проти України змусила Швейцарію переглянути стратегію безпеки Фото: Федеральний кримінальний суд Швейцарії (Getty Images)
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Швейцарія ухвалила нову стратегію безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 46 заходів для посилення стійкості країни, захисту критичної інфраструктури та оборонних можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Уряд країни зазначив, що міжнародна безпекова ситуація стає дедалі нестабільнішою та непередбачуваною. Серед причин називають посилення суперництва між великими державами, збройні конфлікти та ослаблення міжнародного порядку.

Окремо у Швейцарії наголосили, що кінця війні Росії проти України "поки не видно". Водночас зростає кількість кібернападів, операцій впливу та інших гібридних загроз.

Що передбачає нова стратегія

Стратегія безпеки Швейцарії на 2026 рік визначає три основні пріоритети.

Перший - посилення стійкості держави, економіки та суспільства. Йдеться, зокрема, про зменшення вразливостей і критичних залежностей.

Другий - покращення захисту цивільного населення, державних установ та критичної інфраструктури.

Третій - посилення оборонних спроможностей. Швейцарія має бути здатною ефективно протидіяти збройному нападу, а необхідні можливості та співпраця з державами-партнерами мають бути підготовлені заздалегідь.

Загалом документ містить 10 цілей і 46 конкретних заходів. Пріоритет надаватиметься протидії найбільш імовірним загрозам – гібридним та дистанційним атакам, а також організованій злочинності всередині країни.

Уряд Швейцарії також наголошує на необхідності захисту критичної інфраструктури, яка стає більш вразливою через високий рівень взаємопов'язаності різних систем.

Коли почнуть реалізовувати стратегію

Федеральна рада заявила, що реалізація заходів уже розпочалася. Державний секретаріат з питань політики безпеки координуватиме цю роботу.

Уряд планує отримати перший звіт про прогрес у реалізації стратегії до кінця 2028 року.

Нагадаємо, що нейтральна Швейцарія просуває поглиблення зв'язків з ЄС. Міністр юстиції Беат Янс пояснив необхідність угоди погіршенням геополітичної ситуації.

Слід зазначити, ще минулго року голова армії Щвейцарії заявив, що країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу.

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