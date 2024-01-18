Війна проти України вдарила по курсу рубля та цінам в Росії, - британська розвідка

"Оскільки Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших областей, ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується у зведенні, центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1 в.п. до нової базової ставки 16%. Це п'яте підвищення з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5%.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні у листопаді порівняно з 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської статистичної служби, інфляція у 2023 році становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

Військовий бюджет РФ

У 2023 році Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат.

У 2024 році російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.