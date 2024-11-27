Війна між США та Росією чи Китаєм може розпочатися будь-якої миті, - глава ВПС США

Попередження чиновника прозвучало в той час, як Росія та Китай, дві з дев'яти країн, які мають ядерну зброю, дедалі більше зближуються один з одним. Білий дім надає пріоритет збереженню стійкої конкурентної переваги над Китаєм, одночасно стримуючи вкрай небезпечну Росію.

Також у своїй промові перед курсантами Військово-повітряної академії США Кендалл заявив, що його найважливішим завданням на посаді голови Департаменту ВПС є "навіювання почуття невідкладності" щодо необхідності підготовки до наступної війни, в якій "нам, можливо, доведеться брати участь".

Він додав, що Китай має зброю, яка призначена для поразки сил США в західній частині Тихого океану, включаючи Тайвань і Південно-Китайське море, які є головними національними пріоритетами.

Також Кендалл зазначив, що в той час, як Росія продемонструвала свою готовність застосувати силу проти сусідніх країн, вона серйозно розглядала можливість застосування ядерної зброї. Зокрема, в Україні.

"Потенціал застосування ядерної зброї став таким реальним, яким я його будь-коли бачив", - сказав він.

Крім того, міністр попередив курсантів, що їм буде доручено запобігти "найбільшій уявній катастрофі в історії людства". Це пов'язано з тим, що Росія посилює свою залежність від ядерної зброї, а Китай створює ядерний арсенал, який стає порівнянним з арсеналами США і Росії.

За словами Кендалла, думка про те, що ядерні держави не почнуть війну між собою, оскільки вони не робили цього в минулому, "дуже небезпечна". Він визнав, що після розпаду Радянського Союзу він наївно сподівався, що це покладе край загрозі ядерного конфлікту.

"Загроза ядерної війни повернулася, можливо, ще в більш небезпечних формах", - резюмував він.