Виїзд за кордон через "єВідрядження": чи розглядав Кабмін запуск програми

Кабінетом міністрів не розглядався запуск програми "єВідрядження". Інших пропозицій щодо тимчасового виїзду представників бізнесу за кордон також не надходило.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна .

"Станом на сьогодні такий елемент, як "Євідрядження" не розглядався урядом і не подавався профільними міністерствами, ми не обговорювали його", - сказав Шмигаль.

При цьому він додав, що сьогодні працює система бронювання людей, щоб забезпечити присутність всіх на місцях в критичній інфраструктурі.

"Нам не подавали в уряд інших пропозицій", - зазначив Шмигаль.

Що відомо про "єВідрядження"

Зазначимо, що з 1 вересня в Україні планували надати дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон для відрядження підприємцям та представникам бізнесу в рамках програми "єВідрядження", але цей механізм так і не запустили.

Нагадаємо, що цю програму раніше анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповідав, що для виїзду представники бізнесу мали б за 7 днів до відрядження внести 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку, при цьому механізм подачі заявок мав би запрацювати на порталі "Дія".

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