Виїзд з Китаю ускладнюються через посилення режиму Сі Цзіньпіна, - Reuters

"З того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади в 2012 році, Китай розширив правове поле для заборон на виїзд і все частіше використовував їх, іноді без законних підстав", - йдеться у звіті Safeguard Defenders.

За оцінками групи, "десяткам тисяч" китайців заборонено виїзд будь-коли. У ньому також цитується наукова стаття Кріса Карра та Джека Вролдсена 2022 року, в якій було виявлено 128 випадків заборони на виїзд іноземців у період з 1995 по 2019 рік, зокрема для 29 американців та 44 канадців.

Увага до заборон на виїзд привертає увагу через зростання напруженості між Китаєм та США через торговельні суперечки та суперечки в галузі безпеки. Це контрастує з повідомленням Китаю про те, що він відкритий для зарубіжних інвестицій та подорожей, вийшовши з ізоляції деяких із найжорсткіших у світі COVID-обмежень.

Аналіз Reuters записів про заборони на виїзд із бази даних Верховного суду Китаю показує восьмиразове збільшення кількості справ, у яких згадуються заборони, у період з 2016 по 2022 рік.

Минулого тижня Китай посилив свій закон про контррозвідку, дозволивши заборонити виїзд будь-кому, китайцю чи іноземцю, щодо якого ведеться розслідування.

Більшість справ у базі даних щодо заборон на виїзд є цивільними, а не кримінальними. Агентство Reuters не виявило жодних повідомлень, пов'язаних з іноземцями, політично чутливими підривними діями чи питаннями національної безпеки.

Для порівняння, США та Європейський Союз запроваджують заборону на в'їзд для деяких підозрюваних у кримінальних злочинах, але, як правило, не стосовно цивільних позовів.

Іноземний бізнес стурбований посиленням контролю та розпливчастістю формулювань законодавства про контррозвідку, в якому йдеться про те, що заборона на виїзд може бути накладена на тих, хто завдає "шкоди національній безпеці або значної шкоди національним інтересам".

Згідно зі звітом організації Safeguard Defenders, до людей, яким заборонено залишати Китай, входять звичайні китайці, залучені до фінансових спорів, а також правозахисники, активісти та юристи, а також представники етнічних меншин, таких як уйгури у північно-західному китайському регіоні Сіньцзян.

Деякі активісти кажуть, що ширше використання заборон на виїзд відбиває посилення заходів безпеки при голові Сі.

"Вони можуть знайти будь-яку причину, щоб завадити вам залишити країну, - сказав Сян Лі, китайський правозахисник, якому два роки відмовляли у виїзді, перш ніж він втік з Китаю в 2017 році, а потім отримав притулок у США. - У Китаї немає верховенства права. Закон служить цілям Комуністичної партії Китаю. Він дуже ефективний".