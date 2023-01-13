Виявлені СБУ махінації з будівельною е-системою внаслідок реформи стануть неможливими, - Федоров

Зокрема він заявив, що цифровізація будівельної сфери в Україні лежить в основі реформи містобудування та законопроекту №5655, який нещодавно прийняв парламент.

За словами міністра, реформа дозволить прозоро та якісно слідкувати за всіма етапами містобудування та не допускати схеми та будь-якої корупційної складової.

Федоров також додав, що завдяки створенню Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва держава вже заощаджує 3 мільярди гривень щорічно. А подальша її робота дозволить запобігати і виявляти ще більше протиправних схем в будівельній сфері і заощадити рекордні мільярди.

Своєю чергою в СБУ пояснили, що через несанкціонований доступ до Єдиної державної е-системи у сфері будівництва, високопосадовці Національної спілки архітекторів та органи державної влади, місцевого самоврядування, а також члени окремих комерційних структур намагалися легалізувати незаконні забудови та підробляти сертифікати атестації архітекторів.

Зазначимо, що після того, як Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект №5655 про реформу містобудування, саме члени Національної спілки архітекторів зайнялися активною критикою цієї ініціативи.

Як встановили в СБУ, у випадку з викритими махінаціями йдеться про кіберзлам, який міг би узаконити сотні "проблемних" забудов, що було зведено з порушенням чинних вимог і стандартів. Проте схему було вчасно викрито, тож зловмисникам не вдалося зламати електронну систему.

Зокрема, зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу. Серед викритих махінацій - незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм.