Виявився "кротом" ГРУ РФ. Затриманий командир одного з підрозділів Сил спецоперацій

"СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала "крота" російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога", - йдеться у повідомленні СБУ.

Що відомо про зрадника

Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни та потім "розконсервували".

"Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога", - зазначили в СБУ.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами - на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Що ще робив агент РФ

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

"За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок", - зазначили у відомстві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Силах спецоперацій підтвердили затримання "крота"

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України підтверджує інформацію, опубліковану Службою безпеки України щодо затримання “крота” російського ГРУ, який передав ворогу плани спецоперацій в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України

"Поки оператори ССО виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини", - зазначили в ССО.

Командуванню ССО було відомо про слідчі дії щодо даного військовослужбовця та воно всебічно сприяло їх проведенню.