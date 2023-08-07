UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вивела 14 одиниць техніки. Росія збільшила активність у Чорному морі

Фото: Росія збільшила активність у Чорному морі (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Кава

Росія збільшила активність прикордонників у Чорному морі та вивела 14 одиниць морської техніки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

За його словами, наразі у Чорному морі знаходиться сім російських катерів та сім кораблів окупантів. Раніше ця кількість становила близько трьох одиниць. Зауважимо, що жоден з цих кораблів не є ракетоносієм.

"Окупанти намагаються заблокувати і нібито, як вони вважають, забезпечити безпеку Керч-Єнікальської протоки. Нагадаю, що всі ворожі кораблі, які перебувають поблизу протоки, перебувають там з порушенням. Адже згідно прибережного попередження, яке видала Україна, кораблів там бути не повинно", - сказав він.

Плетенчук наголосив, що ситуацію з російським десантним кораблем "Оленегорский горняк" варто вважати, як наслідок порушення українського прибережного кордону.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна Росії проти України