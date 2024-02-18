Виведення українських військ з Авдіївки завершено, - ЗСУ

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, це завершення відбулося ще вчора", - сказав він.

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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