Витяг про несудимість тимчасово не видаватимуть: що змінилося та коли знову працюватиме
З 1 серпня в Україні тимчасово призупинили видачу витягу про несудимість через оновлення сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
Послуга буде недоступна протягом двох діб - з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей час витяг про несудимість не можна буде отримати:
- у застосунку "Дія",
- на порталі "Дія",
- через Єдине вікно громадянина.
Чому це важливо
Витяг про несудимість часто потрібен для оформлення роботи, документів за кордон чи волонтерської діяльності. Якщо ви планували його отримати, варто зачекати до 3 серпня.
У МВС пояснили, що під час регламентних робіт оновлять програмне забезпечення. Це дозволить сервісу працювати швидше після відновлення.
"Радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначили у відомстві.
Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть замовити витяг про несудимість з апостилем онлайн через "Дію" - без посередників і поїздок до Києва. Послугу вже можна протестувати в бета-режимі. Оригінал документа надсилатимуть поштою.
Нагадаємо, доступні два типи витягу: скорочений і повний. Документ потрібен для працевлаштування, усиновлення, виїзду за кордон та інших ситуацій.
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