ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Витяг про несудимість тимчасово не видаватимуть: що змінилося та коли знову працюватиме

П'ятниця 01 серпня 2025 16:07
UA EN RU
Витяг про несудимість тимчасово не видаватимуть: що змінилося та коли знову працюватиме Фото: У "Дії" призупиняють видачу довідок про несудимість (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 серпня в Україні тимчасово призупинили видачу витягу про несудимість через оновлення сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Послуга буде недоступна протягом двох діб - з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей час витяг про несудимість не можна буде отримати:

  • у застосунку "Дія",
  • на порталі "Дія",
  • через Єдине вікно громадянина.

Чому це важливо

Витяг про несудимість часто потрібен для оформлення роботи, документів за кордон чи волонтерської діяльності. Якщо ви планували його отримати, варто зачекати до 3 серпня.

У МВС пояснили, що під час регламентних робіт оновлять програмне забезпечення. Це дозволить сервісу працювати швидше після відновлення.

"Радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначили у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть замовити витяг про несудимість з апостилем онлайн через "Дію" - без посередників і поїздок до Києва. Послугу вже можна протестувати в бета-режимі. Оригінал документа надсилатимуть поштою.

Нагадаємо, доступні два типи витягу: скорочений і повний. Документ потрібен для працевлаштування, усиновлення, виїзду за кордон та інших ситуацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Документи
Новини
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському