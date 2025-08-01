Витяг про несудимість тимчасово не видаватимуть: що змінилося та коли знову працюватиме

З 1 серпня в Україні тимчасово призупинили видачу витягу про несудимість через оновлення сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Послуга буде недоступна протягом двох діб - з 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня. У цей час витяг про несудимість не можна буде отримати:

у застосунку "Дія",

на порталі "Дія",

через Єдине вікно громадянина.

Чому це важливо

Витяг про несудимість часто потрібен для оформлення роботи, документів за кордон чи волонтерської діяльності. Якщо ви планували його отримати, варто зачекати до 3 серпня.

У МВС пояснили, що під час регламентних робіт оновлять програмне забезпечення. Це дозволить сервісу працювати швидше після відновлення.

"Радимо скористатися послугою просто зараз або запланувати замовлення витягу після відновлення роботи сервісу", - зазначили у відомстві.